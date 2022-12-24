У россиян огромные потери на Запорожье, а возле Бахмута – тяжелая ситуация: главное из Генштаба

Оккупанты продолжают наносить удары по украинским городам и селам. Однако, захватчики несут огромные потери на войне.

Сейчас крайне тяжелая ситуация на Бахмутском направлении. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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ВСУ мощно отбивают атаки врага

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Андреевка Луганской области и Ямполевка, Раздолевка, Бахмутское, Бахмут, Северное, Нью-Йорк, Красногоровка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг обстрелял из минометов район населенного пункта Горки Сумской области.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гурьев, Ветеринарное, Кудеевка, Гоптовка, Старица, Огурцово, Волчанск, Амбарное, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии по районам Кисловки, Котляровки, Табаевки, Крахмального Харьковской области и Новоселовского, Стельмаховки и Мясожаровки Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Терны и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы 25 населенных пунктов. Среди них – Спорное, Берестово, Соледар, Бахмут, Клещиевка, Часов Яр, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка и Опытное Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Каменки, Авдеевки, Веселого, Водяного, Первомайского, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также враг нанес авиаудар возле Авдеевки.

На Новопавловском направлении под артиллерийский огонь попали Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из реактивной и ствольной артиллерии подверглись более 50 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Малиновка, Дорожнянка, Малая Токмачка Запорожской области и Херсон, Гавриловка, Новодмитровка, Бургунка, Инженерное и Чернобаевка Херсонской области.

У оккупантов – огромные потери

Из-за значительных потерь российских войск оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали. Так произошло с местными медучреждениями в Беловодске и Марковке.

19 декабря в городе Старобельск в хирургическое отделение районной больницы, обустроенное под военный госпиталь, привезли около 100 раненых военнослужащих противника.

22 декабря в Запорожской области ВСУ уничтожили 2 артиллерийские системы с боекомплектом. Более 70 военнослужащих противника получили ранения. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Украинская авиация в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и удар по позициям зенитно-ракетного комплекса противника. Подтверждено сбивание 9 вражеских БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 2 склада боеприпасов и 11 районов сосредоточения живой силы захватчиков.

Напомним, что общие боевые потери России уже составляют 100 950 военных.