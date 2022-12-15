Россияне принудительно эвакуировали украинцев с острова под Херсоном: главное от Генштаба

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Впрочем, Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу.

Захватчики пытаются улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений ВСУ.

Обратите внимание Украинское подполье помогло: ВСУ уничтожили более 100 оккупантов в Горловке

Сколько атак отбили украинские защитники

За минувшие сутки наши воины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.

Враг бьет по Украине

Противник нанес 31 авиационный и 8 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без изменений.

На Северском направлении враг оказал огненное влияние по районам Липовки и Хреновки Черниговской области.

На Купянском направлении обстреляли позиции наших войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлынск Харьковской области.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Ямполевка, Торское и Медвежье Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны районы 17 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григоровка, Бахмут, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области. Также захватчики нанесли авиаудар вблизи города Бахмут.

На Авдеевском направлении огневое поражение понесли позиции наших войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. Возле последнего зафиксирован и вражеский авиаудар.

На Новопавловском направлении оккупанты стреляли по Угледару, Пречистовке и Нескучному Донецкой области. Нанесли авиационный удар в районе города Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали районы 19 населённых пунктов. В частности, Времьевка и Новополье Донецкой области; Гуляйпольское, Орехов, Малая Токмачка в Запорожской области; Нововоронцовка, Осокоровка, Новотягинка, Токаровка, Янтарное Херсонской области и город Херсон.

Оккупанты все минируют

По имеющейся информации, оккупанты заминировали дачные участки и побережья рек Конка и Чайка в пределах Олешковской городской территориальной громады Херсонской области.

Принудительная эвакуация продолжается

Враг принудительно эвакуировал граждан Украины, проживавших на острове Большой Потемкинский недалеко от Херсона на пока подконтрольную российским оккупантам территорию.

Что происходит на ЗАЭС

Оккупационные власти проводят работы по переключению Запорожской атомной электростанции в энергетическую систему России.

ВСУ мощно уничтожают врага

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава противника и состав горюче-смазочных материалов.

Напомним, с начала вторжения в Украину оккупанты потеряли не менее 96 тысяч своих солдат.