Ситуация на фронте есть и будет непростой – российских оккупантов пока много, – Резников
11 марта 2022 , 13:45Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Алексей Резников 11 марта заявил, что ситуация на фронте есть и будет непростой. Пока российских оккупатов еще много. В то же время они уже потеряли инициативу.
Министр обороны Резников заявил, что украинские воины осуществляют активную оборону. Герои проводят успешные контратаки по всем направлениям.
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Ситуация на фронте есть и будет непростой. Российских оккупантов много. Пока что. Но они уже утратили инициативу. Наши воины осуществляют активную оборону и проводят успешные контратаки по всем направлениям, – говорится в сообщении.
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