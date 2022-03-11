Ситуация на фронте есть и будет непростой – российских оккупантов пока много, – Резников

11 марта 2022 , 13:45
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Источник:

фейсбук Алексея Резникова

Алексей Резников 11 марта заявил, что ситуация на фронте есть и будет непростой. Пока российских оккупатов еще много. В то же время они уже потеряли инициативу.

Министр обороны Резников заявил, что украинские воины осуществляют активную оборону. Герои проводят успешные контратаки по всем направлениям.

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Ситуация на фронте есть и будет непростой. Российских оккупантов много. Пока что. Но они уже утратили инициативу. Наши воины осуществляют активную оборону и проводят успешные контратаки по всем направлениям, – говорится в сообщении.

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Автор: Мар'яна Бекало