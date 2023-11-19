Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко, отметив, что это в принципе логично. Все потому, что российская группировка в Украине зависит от логистического снабжения.

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"Лучшая" ситуация из худших других вариантов у россиян – на Востоке. Там ведь у них сухопутная граница с Украиной. По ней гораздо больше опций поставок своих войск, чем по Южному направлению", – сказал Жовтенко.

Враг имеет огромные проблемы с Черноморским флотом. Фактически, Южное направление с логистической стороны для оккупантов самое плохое. Потому организовывать боевые действия там неудобно. Потенциально – это очень трудная задача.

Поэтому захватчики пытаются перекидывать ресурсы там, где они могут это делать "максимально быстро" и максимально в больших объемах.

В конце концов, Восток и Северо-Восток – один из вариантов, где Россия, кроме того, может активизировать свои наземные операции. Очень во многих моментах россияне активизируют и обстрелы тех украинских регионов, которые приближены к линии фронта,

– подчеркнул эксперт по международной безопасности.

Где больше всего активизировались россияне: смотрите видео

Враг активизирует артиллерийские обстрелы, а также применяет баллистику – модифицированные ракеты С-300, чтобы поражать наземные цели.

Так оккупанты создают дополнительное напряжение среди гражданского населения и среди защитников. А военные прекрасно понимают, что кроме сдерживания штурмов врага и продвижения вперед, нужно делать все, чтобы защитить гражданских.

"Одна из тактических задач, которую ВСУ решают и на левобережье Днепра – на Херсонском направлении, – это, в частности, оттеснить российскую артиллерию на максимально возможное расстояние. По крайней мере, то, что могут ВСУ сделать сейчас", – добавил Жовтенко.

Все, чтобы, по меньшей мере, обстрелы Херсона уменьшились. А оптимально – сосредоточить с нашей стороны на Херсонском направлении достаточное количество сил и средств, чтобы россияне не смогли столь интенсивно обстреливать Херсон и другие населенные пункты.

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