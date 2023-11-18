Для 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал карту боевых действий, подчеркнув, что сначала на левобережье начала работать наша военная разведка, а теперь уже и морская пехота.

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Почему Россия не удержит левый берег

Свитан отметил, что левый берег был готов к освобождению еще в начале июня. Однако противник прибег к единственной возможности, чтобы на несколько месяцев остановить по крайней мере подготовку и выполнение нами задач, взорвав дамбу Каховской ГЭС.

По его словам, после того, как сошла вода, на левом берегу начала работать военная разведка, а теперь уже и линейные части, преимущественно морской пехоты. Уже есть тактические плацдармы, чтобы взвешенно подойти к дальнейшим действиям и создавать оперативный плацдарм под форсирование Днепра.

Левый берег россияне удержать не могут. И уже не смогут, даже если сейчас начнут перебрасывать какие-то резервы,

– считает полковник запаса.

Потому что, объяснил Свитан, они уже не успевают за развитием событий, темпами и погодой. Оккупантам будет гораздо сложнее перебрасывать войска, например, из Ростова или того же Купянска на левобережье, чем нам для развития наступательных действий.

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Какая ситуация у Авдеевки и Бахмута

Полковник запаса отметил, что вблизи Авдеевки сейчас тяжелая ситуация, но контролируемая. Движение оккупантов в этом районе можно останавливать или перенацеливать их определенные силы в другое место.

По его словам, сейчас наши защитники решают данный вопрос, в частности, на левом берегу Днепра. Подобная картина также в районе Бахмута и Горловки.

То есть "растягиваем" россиян на юг в сторону Херсона, на север в сторону Бахмута,

– сказал Свитан.

Так что, добавил он, захватчикам придется перераспределять боеприпасы от Авдеевки. Благодаря этому нам будет гораздо проще в контрбатарейной борьбе.

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