Для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан проаналізував карту бойових дій, зауваживши, що спершу на лівобережжі почала працювати наша воєнна розвідка, а тепер уже й морська піхота.

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Чому Росія не втримає лівий берег

Світан зазначив, що лівий берег був готовий до звільнення ще на початку червня. Однак противник вдався до єдиної можливості, щоб на кілька місяців зупинити принаймні підготовку та виконання там нами завдань, підірвавши греблю Каховської ГЕС.

За його словами, після того, як зійшла вода, на лівому березі почала працювати воєнна розвідка, а зараз уже й лінійні частини, переважно морської піхоти. Уже є тактичні плацдарми, щоб зважено підійти до подальших дій та створювати оперативний плацдарм під форсування Дніпра.

Лівий берег росіяни втримати не можуть. Й уже не зможуть, навіть якщо зараз почнуть перекидати якісь резерви,

– вважає полковник запасу.

Тому що, пояснив Світан, вони уже не встигають за розвитком подій, темпами та погодою. Окупантам буде набагато складніше перекидати війська, наприклад, з Ростова чи того ж Куп'янська на лівобережжя, ніж нам для розвитку наступальних дій.

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Яка ситуація біля Авдіївки й Бахмута

Полковник запасу зауважив, що поблизу Авдіївки нині важка ситуація, але контрольована. Рух окупантів у цьому районі можна зупиняти чи перенацілювати їхні певні сили в інше місце.

За його словами, зараз наші захисники розв'язують це питання, зокрема, на лівому березі Дніпра. Подібна картина також у районі Бахмута та Горлівки.

Тобто "розтягуємо" росіян на південь у бік Херсона, на північ у бік Бахмута,

– сказав Світан.

Тож, додав він, загарбникам доведеться перерозподіляти боєприпаси від Авдіївки. Завдяки цьому нам буде значно простіше у контрбатарейній боротьбі.

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