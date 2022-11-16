Пока россияне не восстановили боеспособность: аналитик назвал ключевую задачу ВСУ

Героические и мощные ВСУ продолжают выбивать врага с нашей территории. Сейчас украинские войска делают все возможное, чтобы нанести максимальное огневое поражение противнику и не позволить ему провести доукомплектование.

Наши защитники постоянно атакуют позиции оккупантов с правобережья Херсонщины, а также с Запорожского направления по районам скопления российских войск под Мелитополем, Токмаком и в других местах. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Александр Мусиенко.

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Нужно оказывать мощное давление на противника

Мусиенко подчеркнул, что ключевая задача – не дать противнику собрать дополнительные силы, чтобы иметь возможность перебросить их на Восток, где российские войска ведут наступательные действия безуспешно, но продолжают это делать в районе Бахмута и Авдеевки.

Кроме того, считает военный эксперт, нужно сделать невозможным создание ударных группировок на весну, которые могли бы попытаться совершить прорыв фронта.

Сейчас на этом достаточно мощно сосредоточено украинское войско, и это верно. Отошедшей группировке российских войск нельзя давать ни одной передышки. Сегодня давление на противника должно быть максимально сильным, чтобы мы успели в течение этого и следующего месяцев деоккупировать как можно больше украинских территорий,

– убежден военный эксперт.

У нас нет оснований тянуть, добавляет он, потому что есть все возможности бить по противнику. Безусловно, нам необходима поддержка партнеров, чтобы не останавливалось поступление важных артиллерийских вооружений, высокоточных реактивных снарядов Excalibur и ракет для систем HIMARS.

"К сожалению, пока нет нужного решения относительно ракет ATACMS или хотя бы ракет с дальностью 150 километров. Но то, что предоставляют, должно поступать в нужном количестве", – отмечает Александр Мусиенко.

По словам военного эксперта, мы должны воспользоваться этим моментом, чтобы Россия не успела укрепить свои силы за счет "чмобиков" и осуществить какие-либо перегруппировки. "Пока войско отошло с такими потерями и не успело восстановить боеспособность – по ним нужно наносить удары и пытаться дожимать их до границ хотя бы аннексированного Крыма", – подытожил Мусиенко.

Последние потери врага

Восемь месяцев войны четко продемонстрировали, что Россия никакая не "вторая армия мира". Ежедневно оккупанты терпят бешеные потери в Украине. По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения государство-агрессор потеряло 82 710 своих солдат. За последние сутки ВСУ ликвидировали еще 630 захватчиков.

Кроме этого, россияне потеряли:

танков – 2 871 (+10);

боевых бронированных машин – 5 797 (+24);

артиллерийских систем – 1 860 (+10);

РСЗО – 393;

средств ПВО – 209 (+1);

самолетов – 278;

вертолетов – 261;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 525 (+14);

крылатых ракет – 474 (+75);

кораблей/катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4 360 (+9);

специальная техника – 160.

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