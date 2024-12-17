Может ли эта неделя стать решающей: Свитан разобрал угрозу для Покровска

Противник пытается продвинуться к Покровску. Россияне находятся в нескольких километрах от города, а значит могут доставать армейской артиллерией и обстреливать прилегающие к городу территории минометами.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что противник будет пытаться обстреливать Покровск КАБами, артиллерией и заходить в город с помощью ДРГ.

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Оккупанты хотят продвинуться к шахте

Согласно прогнозу военного эксперта, в Покровске может быть уровень боев как были за Часов Яр. Однако оборону этого города украинские защитники держат уже второй год.

Покровск – это большой населенный пункт уровня Бахмута, с разветвленной системой промзоны. Еще далеко до того, чтобы россияне взяли под огневой контроль или отрезали украинский гарнизон от обеспечения. До проблем катастрофического уровня Покровску еще очень далеко,

– считает Свитан.

В течение ближайшей недели, по словам военного эксперта, будет выясняться развитие событий в районе населенного пункта Шевченко, это южнее Покровска. Россияне, после того, как туда зашли, создали мощный укрепрайон.

Противник будет пытаться двигаться дальше, но, по мнению Свитана, вряд ли в Покровск, скорее, что будет направляться на запад, чтобы продвинуться к шахте "Красноармейская-Западная".

А уже оттуда, пользуясь промзоной, пытаться контролировать одну из дорог, это логистический путь, который обеспечивает Покровский гарнизон,

– озвучил Свитан.

Россиянам еще нужно немало времени, чтобы создать эти проблемы для украинских военных, а пока не видно у них наличия сил и средств, дополнительных резервов для этого.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Свой замысел противник хочет реализовать до конца января

Военный эксперт отметил, что сейчас есть большая проблема в треугольнике "Покровск – Курахово – Великая Новоселка". Россияне это прекрасно понимают и будут пытаться поджать Покровск и Кураховский гарнизон, чтобы выдаваить его оттуда.

Со временем – выровнять линию фронта по границе Покровск – Великая Новоселка, потом у врага может появиться возможность заходить широкой дугой и пробовать выжать украинский гарнизон в сторону Доброполья.

Но на все это нужны месяцы, как минимум, это все может растянуться до весны при условии, что россияне найдут дополнительные силы и средства. Они у них заканчиваются,

– отметил Свитан.

Поэтому оккупанты будут пытаться осуществить задуманное до конца января. Враг хочет успеть до инаугурации Трампа, когда он официально вступит в должность президента США и начнет делать шаги для проведения переговоров и замораживания боевых действий. Поэтому Россия заинтересована к тому времени захватить как можно больше украинских территорий.