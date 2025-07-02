Опасность для приграничных сел: что может произойти на Днепропетровщине

Ситуация в Днепропетровской области сложная. Продолжается отселение местных жителей из сел, прилегающих к линии разграничения. По состоянию на сегодня это ориентировочно 20 сел.

Дело в том, что местные власти не могут гарантировать безопасное проживание, пребывание, перемещение на этой территории Днепропетровщины. Это 24 Каналу отметил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Читайте также Россияне пытаются наступать в сторону Днепропетровской области, – Трегубов

"Российские власти, используя FPV-дроны, артиллерию, атакуют любой объект, который считают нужным. Иногда с точки зрения развлечения, в других случаях – это военная составляющая. Поэтому гражданским оставаться там нельзя", – объяснил он.

Сложная ситуация

Иван Ступак отметил, что в Новопавловку прилетают российские КАБы. Они могут летать на расстояние 80 – 90, по некоторой информации, даже до 100 километров. Это означает, что в воздушном пространстве Днепропетровщины Россия так или иначе присутствует. Есть дроны-наблюдатели, дроны-разведчики, дроны-камикадзе, ударные дроны.

Поэтому даже если физически российских войск на территории Днепропетровщины, на земле нет, то в воздушном пространстве они есть. Мы должны это учитывать. К сожалению, ситуация сложная,

– подчеркнул он.

В эти выходные в город Днепр уже прилетел российский реактивный снаряд. Многие испугались, что это КАБ, что он прилетает в Днепр. Это окраины города. Поэтому есть опасения, что линия разграничения почти рядом.

Но наши военные, наши специалисты, которые посмотрели на то изделие, говорят, что это что-то очень специфическое, реактивное, необычный КАБ. Поэтому именно такое расстояние – примерно 170 километров – он преодолел от линии разграничения. Сейчас предпосылок к панике, напряжения нет. Но должны наблюдать, что происходит,

– добавил экс-сотрудник СБУ.

Напомним, российские войска пытаются продвигаться в сторону Днепропетровской области. По информации Deep State, в Дачном на Днепропетровщине появилась "серая зона". Быстро распространилась информация о том, что россияне уже совсем близко подошли к региону. В Центре противодействия дезинформации отметили, что на самом деле враги не прорвались в область. Бои сейчас ведутся вблизи границы Донецкой и Днепропетровской – Силы обороны держат там позиции.