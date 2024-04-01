Россияне могут попытаться давить на другие два направления. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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"Эти сценарии с военной точки зрения абсолютно не поддаются никаким просчетам. У врага ничего не получится. Нечем россиянам наступать на Харьков, Сумы, Киев", – сказал он.
Враг будет атаковать две точки
Роман Свитан отметил, что россияне могут выполнять боевые задачи, например, наступательные тактического уровня в районе Донецка и Бахмута. Все из-за плохого положения захватчиков в этих районах.
В районе Бахмута. Потому что в районе Часового Яра стоит наша артиллерия. Это повышение несколько десятков метров, господствующая высота, с которой под полным контролем держится Бахмутская российская группировка. Им там не "комильфо" находиться, мягко говоря,
– подчеркнул военный эксперт.
Поэтому оккупанты будут пытаться несмотря на этап накопления, в который они сейчас перешли, тактическими мерами вытеснить украинские войска из Часового Яра. Еще одно направление – это Донецк.
"Вторая точка – это Донецк. Не так Авдеевка, как Марьинка. То есть направление не от Авдеевки на Карловку, а от Марьинки на Курахово. Потому что для них важен именно этот населенный пункт как наша база, которая поддерживает и Угледар, и Марьинское направление", – объяснил полковник ВСУ в запасе.
Поэтому сейчас примерно половина всех российских атак на линии фронта, будут в направлении Георгиевки, Красногоровки и Победы.
Что происходит на фронте: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать российских оккупантов на всех направлениях фронта. За прошедшие сутки состоялось 53 боевых столкновений. На Новопавловском и Авдеевском направлениях – самая сложная ситуация.
- В частности, на Бахмутском направлении воины отбили 8 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и трех зенитно-ракетных комплексах врага.
- Украинские ракетные войска поразили 3 командных поста, 1 систему противовоздушной обороны, 1 станцию электронной войны и 1 артиллерийскую систему российских захватчиков.