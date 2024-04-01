Россияне могут попытаться давить на другие два направления. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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"Эти сценарии с военной точки зрения абсолютно не поддаются никаким просчетам. У врага ничего не получится. Нечем россиянам наступать на Харьков, Сумы, Киев", – сказал он.

Враг будет атаковать две точки

Роман Свитан отметил, что россияне могут выполнять боевые задачи, например, наступательные тактического уровня в районе Донецка и Бахмута. Все из-за плохого положения захватчиков в этих районах.

В районе Бахмута. Потому что в районе Часового Яра стоит наша артиллерия. Это повышение несколько десятков метров, господствующая высота, с которой под полным контролем держится Бахмутская российская группировка. Им там не "комильфо" находиться, мягко говоря,

– подчеркнул военный эксперт.

Поэтому оккупанты будут пытаться несмотря на этап накопления, в который они сейчас перешли, тактическими мерами вытеснить украинские войска из Часового Яра. Еще одно направление – это Донецк.

"Вторая точка – это Донецк. Не так Авдеевка, как Марьинка. То есть направление не от Авдеевки на Карловку, а от Марьинки на Курахово. Потому что для них важен именно этот населенный пункт как наша база, которая поддерживает и Угледар, и Марьинское направление", – объяснил полковник ВСУ в запасе.

Поэтому сейчас примерно половина всех российских атак на линии фронта, будут в направлении Георгиевки, Красногоровки и Победы.

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