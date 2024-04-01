Росіяни можуть спробувати тиснути на інші два напрямки. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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"Ці сценарії з військового погляду абсолютно не піддаються жодним прорахункам. У ворога нічого вийде. Нема чим росіянам наступати на Харків, Суми, Київ", – сказав він.

Ворог атакуватиме дві точки

Роман Світан зазначив, що росіяни можуть виконувати бойові завдання, наприклад, наступальні тактичного рівня у районі Донецька та Бахмута. Усе через погане становище загарбників у цих районах.

У районі Бахмута. Тому що у районі Часового Яру стоїть наша артилерія. Це підвищення кілька десятків метрів, панівна висота, з якої під повним контролем тримається Бахмутське російське угрупування. Їм там не "комільфо" перебувати, м'яко кажучи,

– підкреслив військовий експерт.

Тому окупанти намагатимуться попри етап накопичення, у який вони зараз перейшли, тактичними заходами витиснути українські війська з Часового Яру. Ще один напрямок – це Донецьк.

"Друга точка – це Донецьк. Не так Авдіївка, як Мар'їнка. Тобто напрямок не від Авдіївки на Карлівку, а від Мар'їнки на Курахове. Тому що для них важливий саме цей населений пункт як наша база, яка підтримує і Вугледар, і Мар'їнський напрямок", – пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Тому зараз приблизно половина усіх російських атак на лінії фронту, будуть у напрямку на Георгіївки, Красногорівки та Побєди.

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