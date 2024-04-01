Росіяни можуть спробувати тиснути на інші два напрямки. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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"Ці сценарії з військового погляду абсолютно не піддаються жодним прорахункам. У ворога нічого вийде. Нема чим росіянам наступати на Харків, Суми, Київ", – сказав він.
Ворог атакуватиме дві точки
Роман Світан зазначив, що росіяни можуть виконувати бойові завдання, наприклад, наступальні тактичного рівня у районі Донецька та Бахмута. Усе через погане становище загарбників у цих районах.
У районі Бахмута. Тому що у районі Часового Яру стоїть наша артилерія. Це підвищення кілька десятків метрів, панівна висота, з якої під повним контролем тримається Бахмутське російське угрупування. Їм там не "комільфо" перебувати, м'яко кажучи,
– підкреслив військовий експерт.
Тому окупанти намагатимуться попри етап накопичення, у який вони зараз перейшли, тактичними заходами витиснути українські війська з Часового Яру. Ще один напрямок – це Донецьк.
"Друга точка – це Донецьк. Не так Авдіївка, як Мар'їнка. Тобто напрямок не від Авдіївки на Карлівку, а від Мар'їнки на Курахове. Тому що для них важливий саме цей населений пункт як наша база, яка підтримує і Вугледар, і Мар'їнський напрямок", – пояснив полковник ЗСУ в запасі.
Тому зараз приблизно половина усіх російських атак на лінії фронту, будуть у напрямку на Георгіївки, Красногорівки та Побєди.
Що відбувається на фронті: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів на усіх напрямках фронту. Протягом минулої доби відбулось 53 бойових зіткнень. На Новопавлівському та Авдіївському напрямках – найскладніша ситуація.
- Зокрема, на Бахмутському напрямку воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та трьох зенітно-ракетних комплексах ворога.
- Українські ракетні війська уразили 3 командних пости, 1 систему протиповітряної оборони, 1 станцію електронної війни та 1 артилерійську систему російських загарбників.