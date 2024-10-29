Также, в частности, захватчики хотят выйти на трассу, которая соединяет Запорожье и Курахово. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Курахово важно для врага

Роман Свитан отметил, что россияне пытаются со всех сторон давить на Курахово. С севера – со стороны Селидово и Горняка, который они почти контролируют. ВСУ удерживают северо-западную часть Селидово. Но после того, как оккупанты вышли в Вишневом почти в тыл наших бойцов, удерживать его все сложнее. Нужно решить вопрос вклинивания в районе Вишневого.

Селидово можно удерживать. Срезать вклинение в Вишневом и часть Селидово держать. Россияне уже втянулись в уличные бои в районе Селидово. Реально удерживать Селидово месяцами в режиме городских боев,

– сказал он.

Враг пытается избегать городских боев. Поэтому по Селидово может быть положительная динамика. На данный момент украинская армия может технически его удерживать. Это населенный пункт важен для захватчиков, потому что оттуда можно дальше двигаться на юг Покровска, выйти на шахту "Красноармейскую Западную", перерезать западную часть логистики, сообщение Покровской группировки с Павлоградом.

"С того же Селидово можно двигаться в сторону Курахово. Также уже с севера, северо-запада заходить на Кураховское направление. Горняк – это с севера. Россияне везде, где только можно, давят в сторону Курахово", – подчеркнул военный эксперт.

Обратите внимание! Ситуация в городе Селидово остается очень сложной. Уже почти неделю враг продолжает активные штурмы, привлекая большие резервы. Оккупанты смогли частично закрепиться на восточных и южных окраинах города.

Также сейчас враг пытается перерезать, выйти на трассу, которая соединяет Запорожье и Курахово, одну из логистических цепей. С севера – из Селидово. А с юга – из Шахтерска, Новоивановки, Богоявленки. С юга на север россияне пытаются двигаться к этой трассе, чтобы ее пересечь и вытеснить украинские войска из Курахово.

Курахово очень важно для российской армии. В частности, там есть ТЭС, которую они хотят запустить для функционирования предприятий, комбинатов, например, в Донецке.

Если останется наш гарнизон в Курахово, то он может создавать для россиян большую проблему, особенно этому вклинению на Покровск. Пока Кураховский гарнизон держится, они дальше на Покровск не пойдут. Мы находимся слишком глубоко в их тылу. Им опасно отрываться от стартовой материнской платформы на 50 километров от Донецка,

– объяснил полковник ВСУ в запасе.

Поэтому оккупанты будут очень мощно работать по Курахово. Остатки резервов будут брошены именно на Кураховское направление. Это может быть не сам город Курахово, ведь там трудно подходить. В частности, двигаться сейчас через Георгиевку вражеские войска уже не могут, потому что там их остановили ВСУ.