Також, зокрема, загарбники хочуть вийти на трасу, яка з'єднує Запоріжжя та Курахове. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Курахове важливе для ворога

Роман Світан зазначив, що росіяни намагаються з усіх боків тиснути на Курахове. З півночі – з боку Селидового та Гірника, який вони майже контролюють. ЗСУ утримують північно-західну частину Селидового. Але після того, як окупанти вийшли у Вишневому майже у тил наших бійців, утримувати його все складніше. Потрібно розв’язати питання вклинення у районі Вишневого.

Селидове можна утримувати. Зрізати вклинення у Вишневому та частину Селидового тримати. Росіяни вже втягнулись у вуличні бої у районі Селидового. Реально утримувати Селидове місяцями у режимі міських боїв,

– сказав він.

Ворог намагається уникати міських боїв. Тому щодо Селидового може бути позитивна динаміка. На цей момент українська армія може технічно його утримувати. Це населений пункт важливий для загарбників, тому що звідти можна далі рухатись на південь Покровська, вийти на шахту "Червоноармійську Західну", перерізати західну частину логістики, сполучення Покровського угрупування з Павлоградом.

"З того ж Селидового можна рухатись у бік Курахового. Також вже з півночі, північного заходу заходити на Курахівський напрямок. Гірняк – це з півночі. Росіяни скрізь, де тільки можна, тиснуть у бік Курахового", – підкреслив військовий експерт.

Зверніть увагу! Ситуація в місті Селидове залишається дуже складною. Уже майже тиждень ворог продовжує активні штурми, залучивши великі резерви. Окупанти змогли частково закріпитися на східних і південних околицях міста.

Також зараз ворог намагається перерізати, вийти на трасу, яка з'єднує Запоріжжя та Курахове, один з логістичних ланцюгів. З півночі – з Селидового. А з півдня – з Шахтарська, Новоіванівки, Богоявленки. З півдня на північ росіяни намагаються рухатись до цієї траси, щоб її перетнути та витиснути українські війська з Курахового.

Курахове дуже важливе для російської армії. Зокрема, там є ТЕС, яку вони хочуть запустити для функціонування підприємств, комбінатів, наприклад, у Донецьку.

Якщо залишиться наш гарнізон в Кураховому, то він може створювати для росіян велику проблему, особливо цьому вклиненню на Покровськ. Поки Курахівський гарнізон тримається, вони далі на Покровськ не підуть. Ми перебуваємо занадто глибоко у їхньому тилу. Їм небезпечно відриватись від стартової материнської платформи на 50 кілометрів від Донецька,

– пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Тому окупанти будуть дуже потужно працювати щодо Курахового. Залишки резервів будуть кинуті саме на Курахівський напрямок. Це може бути не саме місто Курахове, адже там важко підходити. Зокрема, рухатись зараз через Георгіївку ворожі війська вже не можуть, бо там їх зупинили ЗСУ.