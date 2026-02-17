Кремль меняет тактику войны: обзор фронта и карты ISW

Россия вряд ли откажется от своих ключевых требований относительно войны против Украины даже во время новых переговоров. В то же время Кремль меняет тактику на фронте и активно развивает беспилотные технологии.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны за 16 февраля 2026 года.

Как Россия изменила позицию по войне?

Аналитики ISW отмечают, что российские чиновники, вероятно, не отойдут от своих первоначальных требований во время переговоров с участием США, Украины и России в Женеве.

Россия также может попытаться использовать очередной временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, чтобы ложно утверждать, что Россия идет на уступки. Россия ранее уже делала подобное в марте-апреле 2025 года и в январе-феврале 2026 года для накопления беспилотников и ракет для дальнейших разрушительных ударов

По оценке ISW, Россия активно инвестирует в развитие беспилотных технологий. Речь идет о создании специализированных подразделений и центров, которые разрабатывают новые возможности применения дронов – как для ударов по целям, так и для противовоздушной обороны.

Аналитики также считают, что Кремль адаптирует тактику, в частности рассматривает использование диверсионных методов за пределами Украины, в частности в Европе.

Поэтому, несмотря на переговоры, Кремль не демонстрирует готовности отказываться от своих целей, что свидетельствует о сохранении высоких рисков эскалации.

Какие ключевые изменения на фронте?

Ситуация на фронте остается напряженной, а бои продолжаются практически на всех ключевых направлениях. Россия продолжает пытаться истощить украинские силы через постоянные локальные наступления, одновременно Украина проводит контратаки и удерживает ключевые оборонительные рубежи.

Аналитики считают, что в ближайшее время боевые действия будут оставаться интенсивными, а быстрых стратегических прорывов ни на одном из направлений не ожидается.

Восток Украины: район Константиновка – Дружковка. На этом направлении зафиксированы взаимные продвижения. Украинские силы осуществили локальные наступательные действия и смогли улучшить тактическое положение на отдельных участках. В то же время российские войска также пытались прорвать оборону и имели частичный успех вблизи населенных пунктов в зоне Константиновка–Дружковка.

Аналитики отмечают, что бои здесь имеют маневренный характер: позиции часто переходят из рук в руки, а ни одна из сторон не имеет стабильного преимущества. Россия активно использует штурмовые группы, артиллерию и дроны, пытаясь истощить украинскую оборону.

Покровское направление. Вблизи Покровска российские войска продолжают наступательные действия. По оценке ISW, оккупанты пытаются расширить зону контроля и создать угрозу украинским логистическим маршрутам.

Бои здесь остаются интенсивными. Россия активно применяет тактику малых штурмовых групп, а также массированно использует FPV-дроны. Украинские силы ведут оборонительные бои и сдерживают дальнейшее продвижение противника.

Бахмутское направление. В районе Бахмута продолжаются позиционные бои без значительных изменений линии фронта. Российские войска пытаются улучшить тактическое положение, однако быстрых прорывов не достигли.

ISW подчеркивает, что это направление остается одним из самых изнурительных – стороны регулярно проводят локальные атаки, но они в основном не приводят к стратегическим изменениям.

Авдеевское и Донецкое направления. Российские войска продолжают наступательные действия к западу от Авдеевки, пытаясь продвинуться вперед и вытеснить украинские силы с укрепленных позиций. Бои сопровождаются интенсивным применением артиллерии, авиации и дронов.

Украинские подразделения удерживают оборону и проводят контратаки на отдельных участках, не позволяя российским войскам достичь оперативного прорыва.

Южное направление: стабилизация фронта. На юге существенных изменений не зафиксировано. Линия фронта остается относительно стабильной, хотя обе стороны продолжают наносить удары по тыловым позициям, складам и логистике.

Где изменилась линия фронта / Карты ISW

Россия усиливает использование дронов-камикадзе и разведки, пытаясь выявлять украинские позиции и наносить точечные удары.

Особое внимание ISW уделяет развитию беспилотных технологий. Россия активно создает новые подразделения и центры, специализирующиеся на использовании дронов. Речь идет как об ударных беспилотниках, так и о средствах противодействия украинским БПЛА.

Дроны все больше влияют на ход боевых действий, меняя тактику обеих сторон и повышая эффективность разведки и точечных ударов.

Как Силы обороны противостоят врагу?