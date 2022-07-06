Оккупанты пытаются наступать на направлении Изюм – Славянск и захватить "трассу жизни"

Россияне продолжают попытки продвижения на Востоке. Враг хочет оккупировать весь Донбасс и заявить о своей "победе".

Идут 133 сутки героической борьбы Украины с российскими оккупантами. Враг, несмотря на большие потери, сохраняет наступательный потенциал и продолжает атаковать на разных направлениях.

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Наступление россиян на Востоке

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, на Харьковском направлении враг снова совершил артиллерийский обстрел многих населенных пунктов. Вблизи Рубежного россияне нанесли удар своей авиацией. В направлении Казачья Лопань – Сосновка враг пытался атаковать, ВСУ отразили наступление оккупантов.

На Славянском направлении российская армия пытается улучшить свое тактическое положение и подготовить благоприятные условия для наступления в Изюм – Славянск. Попытка врага атаковать на направлении Довгенькое – Мазановка была неудачной, ВСУ нанесли россиянам потери.

Активизировались оккупанты и в Краматорском направлении, они обстреливают населенные пункты артиллерией и применяют комплексы радиоэлектронной борьбы. Под авиаударами оказались Татьяновка и Сидорово.

Также враг пытается взять под свой полный контроль трассу Лисичанск – Бахмут. Районы Спорного, Выемки и Веселого россияне применили свою артиллерию.

Со штурмом врага по направлениям Мироновка – Луганское и Гольмовский наши воины справились, враг после ожесточенного отпора был вынужден отойти.

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