Россияне пытались прорваться через границу в Харьковской области: чем закончились попытки оккупантов

На прошлой неделе войска страны-агрессора пытались прорваться через государственную границу Украины сразу по нескольким направлениям. Одним из них был север Харьковской области.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Что известно о попытке прорыва в Харьковской области?

По информации ГПСУ, российские военные действовали небольшими пехотными группами, пытаясь незаметно приблизиться к украинским позициям и создать условия для дальнейшего продвижения.

Однако передвижение оккупантов зафиксировали операторы аэроразведки пограничной бригады "Гарт". После обнаружения вражеских групп украинские военные нанесли по ним удары.

Аэроразведка пограничников бригады "Гарт" фиксировала каждое движение, после чего по врагу наносили удары с помощью ударных дронов, артиллерии и минометов,

– сообщили в Госпограничной службе.

ГПСУ показала кадры уничтожения российских штурмовиков в Харьковской области: смотрите видео

По итогам недели украинские пограничники ликвидировали 32 российских военных. Еще 21 оккупант получил ранения, а пятерых вражеских бойцов удалось взять в плен.

Какова ситуация на Харьковском направлении?

Харьковская область остается одним из регионов, где российские войска регулярно пытаются оказать дополнительное давление на украинскую оборону. Оккупанты проникают в отдельные районы, однако ВСУ выявляют их позиции и наносят удары.

В частности, геолоцированные кадры от 12 июля свидетельствуют, что украинские военные поразили здания в северной и южной частях Казачьей Лопани, где находились российские подразделения. Она расположена к северу от Харькова, недалеко от государственной границы, что делает этот район важным для врага.

Несмотря на активность российских войск, их действия на этом направлении пока не привели к подтвержденным территориальным завоеваниям.