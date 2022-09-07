Даем отпор по всем направлениям, – Резников в поздравлении разведки рассказал об успехах в войне

В своем поздравлении украинских разведчиков министр обороны Алексей Резников рассказал об успехах на фронте. По его словам, ВСУ дают оккупантам достойный отпор по всем направлениям.

Министр отметил, что 7 сентября – важный день в истории развития и становления украинской армии. Ведь это день создания военной разведки.

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Резников поздравил разведчиков

Резников отметил, что военная разведка – один из важных инструментов защиты национальных интересов государства от внешних угроз, особенно сейчас – в то время, когда россия развязала полномасштабную войну против Украины.

"Работая сегодня, разведка продолжает защищать Украину и украинцев. Военные разведчики постоянно усиливают свои способности, наращивают потенциал всех видов разведки, расширяют спектр мероприятий", – добавил министр.

Он отметил, что разведчики:

предоставляют информацию по группировкам войск оккупантов,

раскрывают планы, намерения и боевые возможности врага,

определяют объемы военных ресурсов.

Полученные разведданные позволяют отслеживать движение вражеских колонн, места скопления техники и живой силы врага. Именно благодаря им боевые подразделения наносят удары по базам, пунктам управления, местам скопления врага, опережая действия оккупантов и разрушая их коварные планы.

"От вас и вашей информации зависит принятие решений. Конечно же, отдельно хочу отметить воинов спецподразделения ГУР. С первых дней они были в вершине боев на Киевском направлении. Действовали как на первой линии боев в Буче, Гостомеле, Ирпене, так и в глубоком тылу врага, уничтожая его коммуникации и штабы", – рассказал министр.

Кроме этого, при непосредственном участии спецподразделения ГУР прошли операции по освобождению острова Змеиный, а также операции в Харьковской области и на Южном направлении. По словам Резникова, это лишь верхушка их подвигов, которые через многие годы, возможно, станут известны в целом.

Сегодня же я могу констатировать: мы даем достойный отпор врагу по всем направлениям! Противник несет существенные потери, и в этом значительная заслуга военной разведки Украины!

– заявил министр.

Резников поблагодарил каждого разведчика за мужество, профессионализм, патриотизм, а также за то важное дело, которое они делают во имя победы Украины.

"Вечное уважение и память воинам-разведчикам, погибшим в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины! Слава военной разведке Украины! Слава Украине!" – подытожил министр.

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