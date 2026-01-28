Сумское направление активизировалось, – военный эксперт сказал, что задумали россияне

Российские оккупанты активизировались на Сумском направлении, которое долгое время было стабильным. Там враг продолжает осуществлять штурмовые действия.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил 24 Каналу, что, вероятно, захватчики снова заняли Андреевку. Ранее этот населенный пункт был освобожден.

"К сожалению, сейчас активизировалось Сумское направление. Оно достаточно долгое время было стабильным. Там россияне продолжают штурмовые действия. Вероятнее всего, им снова удалось занять населенный пункт Андреевка, который ранее уже был освобожден штурмовыми войсками", – сказал он.

Какие цели врага на Сумщине?

Дмитрий Жмайло рассказал, что у россиян не хватит сил прорваться к Сумам. Они хотят выйти на линию населенных пунктов Писаревка – Марьино, чтобы максимально близко подсунуться к областному центру на 15 – 20 километров и начать достигать его ствольной и реактивной артиллерии.

Это для того, чтобы делать из города второй Херсон и таким образом спровоцировать гуманитарный кризис. Сейчас силы врага не достигли этого рубежа. Кроме того, россияне пытаются продвигаться на север и северо-восток от хутора Садки. Там у них есть достаточно ограниченные продвижения. Фактически пока линия боевого столкновения существенно не изменилась,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, понимая, что резервы, которые Украина перебрасывала для стабилизации линии боевого соприкосновения, снова переместили на другие, более горячие направления, россияне пытаются и там протиснуться. Кроме того, враг использует информационно-психологические операции для достижения своих целей.

Что происходит в Сумской области?