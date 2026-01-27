Институт изучения войны оценил ход боев на фронте. По данным аналитиков, враг продвинулся на 4 направлениях.

Смотрите также Россияне всячески это скрывают: военный обозреватель назвал оружие, которое очень болезненно бьет по врагу

Что известно о возобновлении успехов россиян на севере?

Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 25 января, что оккупанты захватили Андреевку (на северт от города Сумы).

По словам обозревателя, оккупанты продолжают попытки выйти на дальность поражения полевой артиллерией (15 – 20 километров) до города Сумы вдоль линии Писаревка – Марьино (на север от Сум), однако пока не смогли достичь этой цели.

Захватчики также продвинулись на севере Харьковской области.

Украинский военный источник сообщил 26 января, что российские войска продвинулись в северной части Нестерного (на северо-восток от Харькова).

За последние 3 месяца российским войскам не удалось достичь значительных успехов на севере Харьковской области и на направлении Великого Бурлука, несмотря на привлечение общевойсковой армии и трех армейских корпусов.

Константин Машовец говорит, что подразделения российской Северной группировки войск и дальше пытаются продвинуться к своей главной цели – Белого Колодезя (на северо-восток от Харькова и на юго-восток от Волчанска) и второстепенной цели – Старого Салтова (на северо-восток от Харькова и на юго-запад от Волчанска). Однако за последние 3 месяца они продвинулись лишь примерно на четыре километра к западу от Волчанска. Машовец отметил, что российские войска не имеют полного контроля над районами вблизи Синельниково, Кирпичного, Вильчи и Лимана, что замедляет их движение в направлении Графского и Симирновки.

Обозреватель также отметил, что концентрация значительных сил России на Сумском и Харьковском направлениях свидетельствует о стремлении создать "буферные зоны" для возможных территориальных обменов в случае мирных переговоров.

Где еще продвинулись оккупанты?

Российские войска недавно имели успех на Славянском направлении. Геолоцированные видео, обнародованные 25 января, свидетельствуют, что захватчики продвинулись в юго-восточной части Лимана.

Дополнительные геолоцированные материалы, опубликованные 25 и 26 января, указывают на продвижение российских сил на северо-восток от Пазеного (на юго-восток от Славянска) и на юго-восток от Резниковки (на восток от Славянска).

Украинский военный источник опубликовал карты 20 и 23 января, согласно которым оккупанты ранее захватили Платоновку (на восток от Славянска) и Дроновку (на северо-восток от Славянска), а также продвинулись в западной части Закитного ( на восток от Славянска).

Имеющиеся геолоковани материалы и украинские сообщения также свидетельствуют, что российские войска ранее захватили Свято-Покровское (на восток от Славянска), Кузьминовку и Федоровку (оба – на юго-восток от Славянска).

Агрессор недавно продвинулся в Добропольском тактическом районе. Геолоцированные видео, опубликованные 26 января, показывают удары украинских сил по российским позициям в Новом Донбассе (на восток от Доброполья), что свидетельствует о вероятном захвате российскими войсками Ивановки (на восток от Нового Донбасса) ранее.

Где изменилась линия фронта / Карты ISW

Какова ситуация на фронте?