Россияне активизировались на Запорожье, увеличилось количество штурмов и в районе Крынок, – ОУВ "Таврия"

Россияне возобновили интенсивность штурмов на Запорожье. В то же время оккупанты не прекращают атаковать в районе Крынок.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. Однако, как он заверил, особого успеха у врага пока нет, передает 24 Канал.

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Враг активизировался в Запорожской и Херсонской областях

Лиховий рассказал, что в течение последней недели российские захватчики не прекращали атаковать в районе Крынок. За минувшие сутки на левобережье Днепра фиксировали пять штурмов – четыре из них как раз возле поселка.

Впрочем, вражеские штурмы, как рассказал спикер, не имели никакого успеха.

В то же время он (враг – 24 Канал) увеличивает активность на Ореховском направлении в Запорожской области. За минувшие сутки там было отбито семь штурмов противника на направлениях сел Малая Токмачка, Новоандреевка, Щербаки и Роботино,

– пояснил он.

По его словам, если раньше враг прибегал к тактике малых штурмовых групп, то сейчас в районе Роботинского выступления он наращивает количество личного состава, который идет в атаку и применяет мотоциклы.

К слову, по данным британской разведки, оккупационная армия также продолжила продвижение на север и запад от Очеретино в направлении Покровска. Кроме того, оккупанты достигли незначительного продвижения возле поселка Нью-Йорк. Вероятно, Авдеевско-Покровское направление в Донецкой области остается самым горячим.