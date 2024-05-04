По словам Волохова, в его подразделении сейчас готовятся к очередной попытке России повторить массовую атаку на разных участках фронта. Бойцы пытаются опережать врага по крайней мере в планировании своих действий.
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Пытаются прощупывать позиции украинских военных
Какую тактику сейчас применяют россияне? Это о том, что я чувствую, слышу от своих товарищей, которые находятся на других участках. Пытаются прощупывать, где можно двигаться, где нельзя,
– рассказал командир подразделения.
Николай Волохов также добавил, что особых успехов в этом прощупывании российские захватчики по состоянию на сейчас не имеют, у врага пока получается только "посадочка туда, посадочка сюда". В то же время он и его команда готовятся к худшему сценарию.
По его словам, речь идет о вероятности того, что Россия повторит попытку массовой атаки на "разных фронтах" с целью существенного продвижения вглубь Украины. Поэтому, бойцы анализируют максимальные возможности врага, а не наиболее вероятные его действия.
"И действуя так – это и на войне, и в бизнесе универсальный подход – думаем, как опережать врага по крайней мере в планировании своих действий. А будет оно мягче, чем максимальные возможности, – ну то и хорошо", – добавил он.
Россия готовится к наступлению вокруг Харьковской и Сумской областей
- Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий предполагает, что основное наступление России начнется в конце мая или в начале июня. По его словам, Россия имеет в целом 514 000 сухопутных войск, вовлеченных в войну.
- Российская северная группировка, которая базируется на границе с Харьковом, сейчас насчитывает 35 000 военнослужащих, но оккупанты намерены увеличить ее до 50 000 – 70 000 военных. Оккупанты также создают дивизию резервов в центральной части России, которую планируют добавить к основным усилиям.
- Глава Белопольской ОТГ Юрий Зарко рассказал, что на праздники враг может атаковать жителей Сумской области. Там прогнозируют обстрелы в ближайшие дни. Горожан призывают не выходить в центр без уважительных причин, а семьи с детьми выехать в соседние села и города.