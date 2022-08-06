Враг ведет наступательную операцию на Донецком направлении: какая ситуация на фронте

русские сосредоточили свои наступательные действия на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Враг стреляет из танков, реактивной и ствольной артиллерии и авиации.

О происходящем на фронте в 164 день полномасштабной войны рассказали в Генштабе ВСУ. Самые тяжелые бои – в Восточной операционной зоне.

К теме Оккупантам досталось в Чернобаевке, Олешках и Брускинском: ВСУ попали в 6 складов и 2 пункта

Ситуация на Донбассе

На Славянском и Краматорском направлениях враг обстреливал из артиллерии разных типов целый ряд населенных пунктов. А вот на Донецком направлении – активные боевые действия. Главные усилия россияне сосредоточили на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Здесь противник пытается идти вперед с помощью штурмовой и армейской авиации.

Авиаударов россияне нанесли у Зайцева, Соледара, Бахмута и Берестева. Районы Бахмутского, Торецкого, Белогоровки, Краснополевки, Северного и Вершины обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Несколько штурмов ВСУ отбили

Наступательные бои в направлениях Яковлевка – Вершина и Кодема – Зайцево для россиян были безуспешными. Продолжаются бои у Бахмута.

На Авдеевском направлении возле Новоградского, Павловки и Пречистовки оккупанты избивали из авиации. Враг пытался наступать возле Лозового – Невельского, но это ему не удалось. Россияне проводили перегруппировку.

В Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреливали населенные пункты из ствольной, реактивной артиллерии и танков, а также авиации.

Читайте также : Случилось задымление: Арестович заявил, что Украина не причастна к повреждению "Василия Быков"

На юге враг проводит оборонительную операцию.

На Южнобужском направлении враг проводит оборонную операцию – чтобы удержать занятые рубежи и нанести максимальные потери ВСУ. Целый ряд населенных пунктов россияне обстреляли из танков и разных типов артиллерии. Также оккупанты активно проводят воздушную разведку.

Что происходит по другим направлениям:

Слобожанское направление: противник ведет оборонительные действия, чтобы не допустить продвижение украинских войск. Также россияне минируют местность.

противник ведет оборонительные действия, чтобы не допустить продвижение украинских войск. Также россияне минируют местность. Харьковское направление: вражеские обстрелы из артиллерии многих населённых пунктов. Авиаудары были у Верхнего Салтова и Лебяжьего. Силы противника производят воздушную разведку.

вражеские обстрелы из артиллерии многих населённых пунктов. Авиаудары были у Верхнего Салтова и Лебяжьего. Силы противника производят воздушную разведку. Волынское, Полесское и Северское направления – без особых изменений. Под артиллерийскими обстрелами оказались Гай и Михалькина Слобода Черниговской области, а также Новая Гута Сумской области.

Смотрите в видео – Арестович об успешной работе ВСУ в Херсонской области:

В готовности находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования.