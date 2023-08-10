О главных событиях 10 августа, военных преступлениях оккупантов и борьбе украинцев против агрессора – рассказывает 24 Канал. Смотрите также Удар по жилому кварталу Запорожья, доплаты защитникам Украины: хронология 532 дня войны 6:15 Как сообщают оккупанты, этой ночью они сбили 2 БПЛА, которые летели в сторону Москвы. Один – в Калужской области и второй – над территорией Одинцовского района Московской области. 6:00 Россияне хвастаются, что ночью в Севастополе 9 БПЛА заглушили РЭБ и те упали в акватории Черного моря, еще два были якобы уничтожены системой ПВО. 4:02 Во всех областях Украины в пятый раз объявили воздушную тревогу. В России снова взлетел МиГ-31К. На фоне угрозы применения ударных БпЛА "Шахед" на Западе по всей территории государства объявили воздушную тревогу из-за другой угрозы –самолетов Миг-31К, являющихся носителями "Кинжалов". К счастью, эта тревога длилась недолго – отбои начали объявлять уже через 10 минут. 2:00В Херсоне стало известно о смерти 17-летней девушки – Влады Веремеенко. Она получила тяжелые ранения в результате обстрелов города россиянами 31 июля. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь. Она была ученицей Херсонского высшего профессионального училища сервиса и дизайна. 1:50 В Киевской области сообщают о работе ПВО. 0:20 В Киеве и в нескольких областях ночью раздавался сигнал воздушной тревоги. Причиной этого был запуск оккупантов беспилотников типа "Шахед". Предварительно, "Шахеды" двигались с северного направления.