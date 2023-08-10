Про головні події 10серпня, воєнні злочини окупантів і боротьбу українців проти агресора – розповідає 24 Канал. Дивіться такожУдар по житловому кварталу Запоріжжя, доплати захисникам України: хронологія 532 дня війни 6:15Як повідомляють окупанти, цієї ночі вони збили 2 БПЛА, які летіли буцімто у бік Москви. Один – у Калузькій області та другий – над територією Одінцовського району Московської області. 6:00 Росіяни вихваляються, що вночі у Севастополі 9 БПЛА заглушили РЕБ і ті впали в акваторії Чорного моря, ще два були нібито знищені системою ППО. 4:02По всіх областях України уп'яте оголосили повітряну тривогу. У Росії знову злетів МіГ-31К. На тлі загрози застосування ударних БпЛА "Шахед" на Заході по всій території держави оголосили повітряну тривогу через іншу загрозу – літаків Міг-31К, які є носіями "Кинджалів". На щастя, ця тривога тривала недовго – відбої почали оголошувати вже через 10 хвилин. 2:00У Херсоні стало відомо про смерть 17-річної дівчини – Влади Веремеєнко. Вона отримала тяжкі поранення внаслідок обстрілів міста росіянами 31 липня.Лікарі впродовж кількох днів боролися за її життя. Вона була ученицею Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну. 1:50У Київській області повідомляють про роботу ППО. 0:20У Києві та кількох областях вночі лунав сигнал повітряної тривоги. Причиною цього був запуск окупантами безпілотників типу "Шахед".Попередньо, "Шахеди" рухалисяз північного напрямку.