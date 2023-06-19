Какая ситуация на поле боя и дипломатии – читайте в материале 24 Канала. Смотрите также Взрывы на оккупированной Херсонской области, успехи ВСУ поблизости Авдеевки: хронология 480 дня войны 6:31 Ночью над Одесской областью силами ПВО были сбиты четыре из четырех вражеских ракет типа "Калибр", сообщил спикер ОВА Сергей Братчук. 6:30 В Генштабе ВСУ сообщили, что сегодня ночью Россия нанесла очередной удар ракетами и иранскими ударными БпЛА "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется. 6:25 Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 склада боеприпасов. 6:20 Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и поражен 1 зенитно-ракетный комплекс врага. Также нашими защитниками был уничтожен вражеский вертолет Ка-52, 3 иранских ударных БпЛА типа Shahed и 7 разведывательных БпЛА. 6:14 Наталья Гуменюк подтвердила, что ночью оккупанты атаковали Одесщину. Ракеты запускали с Черного моря, в частности с подлодки. 6:00 На левом берегу Херсонщины ВСУ вчера уничтожили вражескую базу с лодками и более 100 оккупантов. 5:00 В Одесской ОВА подтвердили вражескую атаку на Юге страны и заверили, что работают силы ПВО. 2:16 Россияне снова начали атаку Юга. Под вражеским ударом оказалась Одесская область. 1:04 По данным российских СМИ, наши воины ликвидировали заместителя командира батальона "Шторм.Осетия" Техова Айвенго. Вместе с ним на концерт к Иосифу Кобзону отправилось и его подразделение. О 31-летнем Техове Айвенго известно, что он работал "журналистом" на оккупированной россиянами территории Грузии и имел награды от Путина.