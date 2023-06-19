Яка ситуація на полі бою та у дипломатії – читайте у матеріалі 24 Каналу. Дивіться такожВибухи на окупованій Херсонщині, успіхи ЗСУ поблизу Авдіївки: хронологія 480 дня війни 6:31Вночі над Одеською областю силами ППО було збито чотири з чотирьох ворожих ракет типу "Калібр", повідомивспікер ОВА Сергій Братчук. 6:30 У Генштабі ЗСУ повідомили, що сьогодні вночі Росія завдала чергового удару ракетами та іранськими ударними БпЛА "Shahed"по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. 6:25Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 склади боєприпасів. 6:20Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу “Shahed” та 7 розвідувальних БпЛА. 6:14 Наталія Гуменюк підтвердила, що вночі окупанти атакували Одещину.Ракети запускали з Чорного моря, зокрема з підводного човна. 6:00На лівому березі Херсонщині ЗСУ вчора знищили ворожу базу з човнами та понад 100 окупантів. 5:00В Одеській ОВА підтвердили ворожу атаку на Півдні країни та запевнили, що працюють сили ППО. 2:16 Росіяни знову розпочали атаку Півдня. Під ворожим ударом опинилася Одеська область. 1:04За даними російських ЗМІ, наші воїни ліквідували заступника командира батальйону "Шторм.Осетія" Техова Айвенго. Разом із ним на концерт до Іосіфа Кобзона відправився і його підрозділ. Про 31-річного Техова Айвенго відомо, що він працював "журналістом" на окупованій росіянами території Грузії й мав нагороди від Путіна.