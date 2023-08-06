О главных событиях 6 августа – читайте в материале 24 Канала. Смотрите также Удар по танкеру SIG, массированная атака на Украину: хронология 528 дня войны 6:41 Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов. 6:00 Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. 4:31 Слышны взрывы на Хмельнитчине. ПВО отрабатывает воздушные цели. 4:10 В Хмельницкой области снова серия взрывов. 4:09 В Воздушных силах заявляли, что есть ракеты в Хмельницкой области. Также группа ракет двигается в направлении Ивано-Франковской области. 3:05 Российские оккупанты ночью 6 августа выпустили ракеты по Украине. Многие области охватила воздушная тревога. Предварительно, осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления. 3:00Начальник Хмельницкой облгосадминистрации Сергей Тюрин рассказал, что во время дневной атаки на регион взрывная волна повредила кровлю, двери и окна в нескольких частных жилых домах, а также выбила окна в одном из коммунальных заведений культуры, помещении автовокзала и коммерческом помещении. 1:01 В Воздушных силах сообщали, что ударные БпЛА Shahed двигаются в направлении Староконстантинова. 1:00Об угрозе "Шахедов" сообщили и в Житомирской области. В обеих областях начала работать ПВО. 0:45 Российские оккупанты ночью выпустили "Шахеды". Они двигались в сторону Хмельнитчины.