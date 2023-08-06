Про головні події 6 серпня – читайте у матеріалі 24 Каналу. Дивіться такожУдар по танкеру SIG, масована атака на Україну: хронологія 528 дня війни 6:41Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 5 складів боєприпасів та одну станцію радіоелектронної боротьби окупантів. 6:00Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. 4:31Чутно вибухи на Хмельниччині. ППО відпрацьовує повітряні цілі. 4:10У Хмельницькій області знову серія вибухів. 4:09 У Повітряних силах заявляли, що єракети на Хмельниччині. Також група ракет рухається у напрямку Івано-Франківської області. 3:05Російські окупанти вночі 6 серпня вкотре випустили ракети по Україні. Багато областей охопила повітряна тривога.Попередньо, здійснено пуски ракет типу Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку 3:00 Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін розповів, що під час денної атаки на регіон вибухова хвиля пошкодила покрівлю, двері та вікна в декількох приватних житлових будинках, а також вибила вікна в одному з комунальних закладів культури, приміщенні автовокзалу та комерційному приміщенні. 1:01 У Повітряних силах повідомляли, що ударні БпЛА Shahed рухаються унапрямку Старокостянтинова. 1:00 Про загрозу "Шахедів" повідомили й на Житомирщині. В обох областях почала працювати ППО. 0:45Російські окупанти вночі випустили "Шахеди". Вони рухалися у бік Хмельниччини.