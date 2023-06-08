О самом главном за сутки 8 июня – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также ВСУ пошли в наступление в Донецкой области, последствия подрыва Каховской ГЭС: хронология 469 дня войны
В Украине длится 470-й день полномасштабного вторжения России. Враг продолжает атаковать наши города и села, но Вооруженные Силы дают мощный отпор захватчикам.
О самом главном за сутки 8 июня – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также ВСУ пошли в наступление в Донецкой области, последствия подрыва Каховской ГЭС: хронология 469 дня войны