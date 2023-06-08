Про найголовніше за добу 8 червня – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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В Україні триває 470 день повномасштабного вторгнення Росії. Ворог продовжує атакувати наші міста та села, але Збройні Сили дають потужну відсіч загарбникам.
Про найголовніше за добу 8 червня – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також ЗСУ пішли в наступ на Донеччині, наслідки підриву Каховської ГЕС: хронологія 469 дня війни