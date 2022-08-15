Шесть группировок: в ISW подробно проанализировали расположение войск захватчиков в Украине

Украинские военные продолжают титанически противостоять российской агрессии. Согласно сведениям аналитиков, на территории нашего государства действуют шесть группировок войск врага.

И хотя российские захватчики ежедневно несут потери, это не мешает врагу регулярно пополнять свои войска. Рассказываем, где именно расположены эти группировки оккупантов, и кто к ним привлечен.

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География расположения вражеских группировок

Если говорить о локациях, где сейчас базируются группировки войск врага, то говорится о:

Харьковское направление и северо-восток области;

линию Изюм – Славянск;

Северско-Лисичанский район;

Бахмут;

Авдеевско-Донецкий район;

Юг Украины.

Как отмечают аналитики из Института по изучению войны, ни одну из группировок нельзя назвать однородной. А все потому, что по фронту разбросаны подразделения, собранные в разных военных округах. Кроме того, против Украины воюют прокси-войска, добровольческие части и другие формирования, которые удалось набрать оккупантам.

Из кого состоят группировки

Если говорить о Харьковской и Северско-Лисичанской группах, то предполагают аналитики, их набрали из Западного и Центрального военных округов.

На Изюмско-Славянском направлении воюют в основном добровольческие батальоны. В Институте по изучению войны подчеркивают, что они собраны сравнительно недавно. И с высокой долей вероятности не могут похвастаться изрядной боевой мощью.

А вот в районе Бахмута сосредоточены бойцы из частной военной компании Вагнера. Что касается Авдеевско-Донецкого района, то там преобладают боевики из "ДНР".

Тем временем ядром сил в Херсонской и Запорожской областях стали войска Южного военного округа. Для усиления их привлекли также войска Восточного военного округа, воздушно-десантных войск, а также росгвардии.

В то же время, наблюдается довольно странная ситуация. Накануне "луганские" боевики публично заявили, что отказываются воевать за "донецких" . Мол, они уже имели возможность отпраздновать "день победы", так что из них достаточно войны.

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