В Генштабе ВСУ рассказали, что россияне до сих пор пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях. В то же время, они не прекращают наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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ВСУ отбивают атаки оккупантов

За сутки 26 октября украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов:

Бахмутское,

Бахмут,

Иванград,

Андреевка,

Соледар,

Курдюмовка,

Красногоровка,

Новомихайловка,

Невельское,

Марьинка,

Каменка Донецкой области.

Оккупанты продолжают обстреливать позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществлять фортификационное оборудование своих позиций на отдельных направлениях и вести воздушную разведку.

Кроме того, россияне, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, атакуют критическую инфраструктуру и гражданские дома. В частности, в течение суток захватчики нанесли 1 ракетный удар и совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Что происходило на разных направлениях

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях не имеет существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать российское вторжение. Поэтому угроза ракетных ударов и запуска дронов-камикадзе на ее территории сохраняется.

На других направлениях россияне совершали обстрелы:

на Слобожанском направлении – с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бочково, Ольховатка, Бударки, Чугуновка, Шевченково, Стрелечья и Двуречная;

на Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Песчаное, Первомайское, Фиголовка и Крахмальное;

на Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Вишневое, Грековка, Григорьевка, Невское, Сергеевка и Заречное;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Торецк, Курдюмовка, Майорск и Озаряновка;

на Авдеевском направлении вражеские обстрелы зафиксировали в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново.

На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополь, Нескучное и Полтавка.

В свою очередь, на Южнобужском направлении от вражеских обстрелов пострадали районы населенных пунктов, расположенных рядом с линией столкновения. В частности, артиллерийским огнем был накрыт Никополь. Захватчики продолжают строить оборону на левом берегу Днепра.

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ЧВК до сих пор вербуют "зеков" на войну против ВСУ

На временно оккупированных территориях россияне не разрешают гражданским свободно передвигаться. В частности, местным жителям Первомайского в Харьковской области запрещено покидать поселок.

В свою очередь, в России продолжается работа по пополнению боевых потерь оккупационной армии. Представители частных военных кампаний вербуют заключенных в заведениях отбывания наказания Брянска и Брянской области.

Украинские защитники продолжают уничтожать захватчиков и их технику. По уточненной информации, подтвердились результаты огневого поражения за последние дни.

Да, в районах населенных пунктов Коржево и Николаевка Луганской области потери оккупантов составили до 60 человек погибшими, не менее 10 человек из них – офицеры,

– сообщили в Генштабе.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

3 пункта управления,

6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

2 склада с боеприпасами,

5 других важных военных объектов врага.

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