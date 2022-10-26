У Генштабі ЗСУ розповіли, що росіяни досі намагаються утримати тимчасово захоплені території та зосереджують зусилля на стримуванні дій ЗСУ на окремих напрямках. Водночас вони не припиняють наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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ЗСУ відбивають атаки окупантів

За добу 26 жовтня українські захисники відбили атаки окупантів в районах 11 населених пунктів:

Бахмутське,

Бахмут,

Іванград,

Андріївка,

Соледар,

Курдюмівка,

Красногорівка,

Новомихайлівка,

Невельське,

Мар'їнка,

Кам'янка Донецької області.

Окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснювати фортифікаційне обладнання своїх позицій на окремих напрямках та вести повітряну розвідку.

Окрім цього, росіяни, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, атакують критичну інфраструктуру та будинки цивільних. Зокрема, протягом доби загарбники завдали 1 ракетного удару та здійснили 11 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Що відбувалося на різних напрямках

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках не має суттєвих змін. Білорусь продовжує підтримувати російське вторгнення. Тому загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе з її території зберігається.

На інших напрямках росіяни здійснювали обстріли:

на Слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бочкове, Вільхуватка, Бударки, Чугунівка, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна;

на Куп'янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Піщане, Першотравневе, Фиголівка та Крохмальне;

на Лиманському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вишневе, Греківка, Григорівка, Невське, Сергіївка та Зарічне;

на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Торецьк, Курдюмівка, Майорськ та Озарянівка;

на Авдіївському напрямку ворожі обстріли зафіксували в районах населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники здійснили артилерійські обстріли у районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне та Полтавка.

Своєю чергою, на Південнобузькому напрямку від ворожих обстрілів постраждали райони населених пунктів, що розташовані поряд із лінією зіткнення. Зокрема, артилерійським вогнем накрили Нікополь. Загарбники продовжують будувати оборону на лівому березі Дніпра.

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ПВК досі вербують "зеків" на війну проти ЗСУ

На тимчасово окупованих територіях росіяни не дозволяють цивільним вільно пересуватися. Зокрема, місцевим жителям Першотравневого, що в Харківській області, заборонено залишати селище.

Своєю чергою, в Росії триває робота щодо поповнення бойових втрат окупаційної армії. Представники приватних військових кампаній вербують увʼязнених в закладах відбування покарання Брянська та Брянської області.

Українські ж захисники продовжують знищувати загарбників та їхню техніку. За уточненою інформацією, підтвердилися результати вогневого ураження протягом останніх днів.

Так, в районах населених пунктів Коржове та Миколаївка Луганської області втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими, не менше 10 осіб з них – офіцери,

– повідомили у Генштабі.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

3 пункти управління,

6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки,

2 склади з боєприпасами,

5 інших важливих військових об'єктів ворога.

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