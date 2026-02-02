Не были готовы к такому: полковник запаса раскрыл, как сильный мороз ударил по планам россиян
- Погодные условия мешают россиянам развернуть зимнюю военную кампанию, что повлияло на интенсивность их продвижения.
- Украинские войска успешно сдерживают врага, а значительная часть российских резервов направлена на Запорожье.
Сейчас наблюдается уменьшение продвижений российских оккупантов на фронте. В частности, это связано с погодными условиями.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заметил 24 Каналу, что погода не позволяет врагу развернуть зимнюю военную кампанию. Поэтому продолжается снижение интенсивности продвижения.
"Есть определенные погодные условия, которые не дают развернуть зимнюю военную кампанию. Россияне к ней полностью не готовы. То есть они уже не рассчитывали на зимнюю кампанию. Потому что есть определенные моменты, связанные с требованиями к топливу и так далее. Это целый процесс", – объяснил он.
Кроме того, усилия украинских войск по сдерживанию захватчиков, перераспределение сил, средств, подтягивание дополнительных усилий дали возможность остановить врага. Известно, что сейчас большая часть российских стратегических резервов пошла на Запорожье, от Степногорска в направлении Запорожье – Покровск.
Что происходит на фронте?
По информации Института изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись возле Славянска и осуществляют контрнаступления. Украинские защитники провели контратаки в разных регионах, в частности, на Славянском и Лиманском направлениях.
В то же время российская армия пытается наступать на всех направлениях фронта. Однако враг не везде имеет успехи. В частности, на Харьковщине, Сумщине и других направлениях.
В DeepState сообщили, что в течение января 2026 года россияне захватили почти вдвое меньше украинских территорий, чем в декабре или ноябре прошлого года. За месяц оккупанты захватили 245 квадратных километров Украины. Активность штурмовых действий врага снизилась всего на 4%.