Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, прокомментировав информацию, что среди оккупантов стало больше дезертиров на участке от Тоненького до Марьинки Донецкой области.
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Оккупанты находятся в "капкане"
Как отметил Свитан, этот участок фронта преимущественно контролирует красногоровский гарнизон Сил обороны Украины. Здесь расположен мощный укрепрайон еще со времен АТО.
После того, как оккупанты уничтожили Марьинку, они пытаются двигаться в сторону Красногоровки. Однако там расположены удобные высоты, откуда удобно уничтожать подразделения оккупантов.
Как только у нас есть достаточно боеприпасов, то у россиян огромные потери. Все группы, которые выходят на штурмы часто назад не возвращаются. Поэтому есть рекордное дезертирство. Это – "билет" в один конец. Или на Красногоровку или в другую сторону, где работают заградительные отряды. Это – "капкан" для россиян,
– сказал Свитан.
Ситуация на фронте: кратко
- С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 445 тысяч личного состава. Также украинские защитники уничтожили 7018 вражеских танков, 13386 боевых бронированных машин, 11171 артиллерийскую систему, 1026 РСЗО, 746 средств ПВО и т.п.
- Украина продолжает уничтожать важные для экономики России объекты. Советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что Россия должна понимать, что война всегда является двусторонней.
- Силы специальных операций обнаружили подразделение оккупантов, которое возводило оборонительные сооружения и пункт управления на Юге. Впоследствии туда ударили из HIMARS. В результате прилета удалось уничтожить 14 оккупантов.