Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, прокомментировав информацию, что среди оккупантов стало больше дезертиров на участке от Тоненького до Марьинки Донецкой области.

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Оккупанты находятся в "капкане"

Как отметил Свитан, этот участок фронта преимущественно контролирует красногоровский гарнизон Сил обороны Украины. Здесь расположен мощный укрепрайон еще со времен АТО.

После того, как оккупанты уничтожили Марьинку, они пытаются двигаться в сторону Красногоровки. Однако там расположены удобные высоты, откуда удобно уничтожать подразделения оккупантов.

Как только у нас есть достаточно боеприпасов, то у россиян огромные потери. Все группы, которые выходят на штурмы часто назад не возвращаются. Поэтому есть рекордное дезертирство. Это – "билет" в один конец. Или на Красногоровку или в другую сторону, где работают заградительные отряды. Это – "капкан" для россиян,

– сказал Свитан.

Ситуация на фронте: кратко