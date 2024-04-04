Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан, прокоментувавши інформацію, що серед окупантів побільшало дезертирів на ділянці від Тоненького аж до Мар'їнки Донецької області.
Дивіться також Новий наступ Росії на Харків: наскільки це реально та чи допоможе Путіну мобілізація
Окупанти перебувають в "капкані"
Як наголосив Світан, цю ділянку фронту переважно контролює красногорівський гарнізон Сил оборони України. Тут розташований потужний укріпрайон ще з часів АТО.
Після того, як окупанти знищили Мар'їнку, вони намагаються рухатися в бік Красногорівки. Однак там розташовані зручні висоти, звідки зручно знищувати підрозділи окупантів.
Як тільки у нас є достатньо боєприпасів, то в росіян величезні втрати. Всі групи, які виходять на штурми переважно назад не повертаються. Тому є рекордне дезертирство. Це – "квиток" в один кінець. Або на Красногорівку або в інший бік, де працюють загороджувальні загони. Це – "капкан" для росіян,
– сказав Світан.
Ситуація на фронті: коротко
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 445 тисяч особового складу. Також українські захисники знищили 7018 ворожих танків, 13386 бойових броньованих машин, 11171 артилерійську систему, 1026 РСЗВ, 746 засобів ППО тощо.
- Україна продовжує знищувати важливі для економіки Росії об'єкти. Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що Росія має розуміти, що війна завжди є двосторонньою.
- Сили спеціальних операцій виявили підрозділ окупантів, який зводив оборонні споруди та пункт управління на Півдні. Згодом туди вдарили з HIMARS. Внаслідок прильоту вдалося знищити 14 окупантів.