Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, многое зависит от того, как будет осуществляться контроль по логистической дороге, которая идет на запад от Курахово.

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"Это может быть завершением захвата Курахово. Зависит в большинстве от того, каким образом будет осуществляться контроль по логистической дороге, которая идет на запад от Курахово. Они атакуют ее с севера, если на карте посмотреть", – сказал он.

Если оккупантам удастся перерезать пути снабжения, то подразделения, которые находятся именно в части, подконтрольной ВСУ, будут вынуждены выйти из этой части Курахово.

Обратите внимание! Институт изучения войны писал о якобы захвате оккупантами Курахово. На самом деле информация об оккупации россиянами Курахово не соответствует действительности. Враг пытается захватить эту территорию, но терпит неудачи.

Враг действует вокруг Курахово

Игорь Романенко отметил, что приоритетным районом и целью захватчиков был Покровск. Они пытались его взять, когда атаковали несколько месяцев назад, но врагу не удалось этого сделать.

Потому что у Сил обороны Украины тогда нашлись ресурсы, по оценкам западных специалистов, до трех резервных бригад, благодаря которым был сбит этот наступательный потенциал. Поэтому они были вынуждены перегруппироваться и действовать последовательно,

– объяснил он.

Ранее россияне проводили действия одновременно в направлениях Угледара, Курахово, Покровска. Благодаря перегруппировке они сосредоточили силы. К сожалению, они оккупировали Угледар.

Сейчас враг действует вокруг Курахово. Там ситуация ухудшается. Конечной целью для оккупантов является Покровск. Они ведут на этом направлении боевые действия, но сейчас у них не сформированы ресурсы, которые бы позволили захватить город.

"С другой стороны, поскольку по опыту они видят, насколько ресурс с большими потерями может быть в том же Покровске. Они формируют там фланговые удары уже сейчас, не дождавшись захвата Курахово. Но если это произойдет, то пытаются сделать оперативно захват Покровска", – добавил военный эксперт.

По его мнению, будет перерезание путей логистического снабжения врага. ВСУ нужны ресурсы. Прежде всего нужны средства поражения, большее количество боеприпасов. Важно увеличение количества артиллерии, прежде всего ствольной, систем залпового огня и авиации.