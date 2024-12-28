Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За його словами, багато що залежить від того, як буде здійснюватися контроль по логістичній дорозі, яка йде на захід від Курахового.

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"Це може бути завершенням захоплення Курахового. Залежить у більшості від того, у який спосіб буде здійснюватися контроль по логістичній дорозі, яка йде на захід від Курахового. Вони атакують її з півночі, якщо на мапі подивитися", – сказав він.

Якщо окупантам вдасться перерізати шляхи постачання, то підрозділи, які перебувають саме у частині, підконтрольний ЗСУ, будуть вимушений вийти з цієї частини Курахового.

Зверніть увагу! Інститут вивчення війни писав про нібито захоплення окупантами Курахового. Насправді інформація про окупацію росіянами Курахового не відповідає дійсності. Ворог намагається захопити цю територію, але зазнає невдач.

Ворог діє навколо Курахового

Ігор Романенко зазначив, що пріоритетним районом та ціллю загарбників був Покровськ. Вони намагались його взяти, коли атакували декілька місяців тому, але ворогу не вдалося цього зробити.

Тому що у Сил оборони України тоді знайшлися ресурси, за оцінками західних фахівців, до трьох резервних бригад, завдяки яким був збитий цей наступальний потенціал. Тому вони були змушені перегрупуватися та діяти послідовно,

– пояснив він.

Раніше росіяни проводили дії одночасно у напрямках Вугледара, Курахового, Покровська. Завдяки перегрупуванню вони зосередили сили. На жаль, вони окупували Вугледар.

Зараз ворог діє навколо Курахового. Там ситуація погіршується. Кінцевою ціллю для окупантів є Покровськ. Вони ведуть на цьому напрямку бойові дії, але зараз у них не сформовані ресурси, які б дозволили захопити місто.

"З іншого боку, оскільки за досвідом вони бачать, наскільки ресурс з великими втратами може бути у тому ж Покровську. Вони формують там флангові удари вже зараз, не дочекавшись захоплення Курахового. Але якщо це відбудеться, то намагаються зробити оперативно захоплення Покровська", – додав військовий експерт.

На його думку, буде перерізання шляхів логістичного постачання ворога. ЗСУ потрібні ресурси. Насамперед потрібні засоби ураження, більша кількість боєприпасів. Важливе збільшення кількості артилерії, насамперед ствольної, систем залпового вогню та авіації.