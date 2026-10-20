Фронт уходит "под землю": военный обозреватель назвал 3 сценария развития событий

Ситуация на передовой 20 октября приближается к стабилизации из-за срыва российских планов наступления. Военный обозреватель Василий Пехньо обозначил три вероятных сценария выхода из тупика на фронте.

В эфире 24 Канала Василий Пехньо пояснил, что боевые действия постепенно переходят в фазу так называемого "патового положения". По его оценке, когда противостояние уходит "под землю", ни одна из сторон пока не имеет возможностей для быстрого и стремительного прорыва.

Срыв вражеского наступления и опровержение заявлений Кремля

Военный обозреватель подчеркнул, что на многих участках оккупанты уже упустили шанс реализовать свои замыслы. План противника потерпел крах, в частности благодаря проведению украинскими бойцами операции "Вивальди" на Лиманском направлении и недалеко от Краматорско-Славянской агломерации. Кроме того, ожидаются положительные новости из Харьковской области благодаря работе бойцов корпуса "Хартия".

Также эксперт обратил внимание на регулярную ложь российского руководства, не имеющую ничего общего с реальной обстановкой:

Мы приближаемся к годовщине, когда Путин заявил, что Купянск захвачен, однако, как говорится, воз и ныне там. Точно так же, как Путин заявил, что Святогорск захвачен. На прошлой неделе начальник Генерального штаба России заявил, что россияне находятся в 5 километрах от Запорожья, что также не соответствует действительности.

– говорит Пехньо.

В то же время напряженными участками фронта остаются Доброполье и Гуляйполе, где оккупанты до сих пор проявляют заметную активность и их продвижение пока не полностью остановлено.

Три пути выхода из позиционного тупика

Василий Пехньо обозначил три возможных сценария, по которым могут развиваться дальнейшие события:

Временная заморозка линии фронта. Этот шаг может быть использован дипломатами, однако он не устраивает ни одну из сторон, а Кремль пока вообще к этому не стремится. Большое военное поражение одной из сторон. Речь идет о масштабном переломе, например, освобождении украинскими силами Лисичанска или Северодонецка, либо о попытке противника окружить Славянск и Краматорск. Удар России по восточному флангу НАТО. Угроза в первую очередь касается Эстонии, других прибалтийских государств и Финляндии. Агрессор уже начал восстанавливать базы хранения механизированных формирований в Костромской области в 500–700 километрах от границы, свозя туда танки, БМП, бронетранспортеры и артиллерию.

Ранее офицер ВСУ Андрей Ткачук также подчеркивал, что именно успешная "операция "Вивальди" сломила наступательный импульс оккупантов на Лиманском направлении.