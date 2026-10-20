В ефірі 24 Каналу Василь Пехньо пояснив, що бойові дії поступово переходять у фазу так званого "стелмейту". За його оцінкою, коли протистояння йде "під землю", жодна зі сторін наразі не має можливостей для швидкого й стрімкого прориву.

Зрив ворожого наступу та спростування заяв Кремля

Військовий оглядач підкреслив, що на багатьох ділянках окупанти вже втратили шанс реалізувати власні задуми. План противника зазнав краху, зокрема завдяки проведенню українськими бійцями операції "Вівальді" на Лиманському напрямку та неподалік Краматорсько-Слов'янської агломерації. Окрім того, очікуються позитивні новини з Харківщини завдяки роботі воїнів корпусу "Хартія".

Також експерт звернув увагу на регулярну брехню російського керівництва, яка не має нічого спільного з реальною обстановкою:

Ми наближаємося до річниці, коли Путін заявив, що Куп'янськ захоплений, проте, як то кажуть, віз і нині там. Точно так само, як Путін заявив, що Святогірськ захоплений. Минулого тижня начальник генерального штабу Росії заявив про те, що росіяни перебувають за 5 кілометрів від Запоріжжя, що теж не відповідає дійсності.

– каже Пехньо.

Водночас напруженими ділянками фронту залишаються Добропілля та Гуляйполе, де окупанти досі проявляють помітну активність і їхній рух поки повністю не зупинено.

Три шляхи виходу з позиційного глухого кута

Василь Пехньо окреслив три потенційні сценарії, за якими можуть розвиватися подальші події:

Тимчасова заморозка лінії фронту. Цей крок може бути використаний дипломатами, проте він не влаштовує жодну зі сторін, а Кремль наразі взагалі цього не прагне. Велика воєнна поразка однієї зі сторін. Йдеться про масштабний перелом, наприклад, звільнення українськими силами Лисичанська чи Сєвєродонецька, або ж спробу противника взяти в кільце Слов'янськ і Краматорськ. Удар Росії по східному флангу НАТО. Загроза передусім стосується Естонії, інших балтійських держав та Фінляндії. Агресор уже почав відновлювати бази зберігання механізованих формувань у Костромській області за 500 – 700 кілометрів від кордону, звозячи танки, БМП, бронетранспортери й артилерію.

Раніше офіцер ЗСУ Андрій Ткачук також наголошував, що саме успішна операція "Вівальді" збила наступальний імпульс окупантів на Лиманському напрямку.