Наступление в лоб, – обозреватель объяснил замысел России на весенне-летнюю кампанию

Темпы продвижения российских оккупантов в марте сильно замедлились. Однако тут важно понять общее намерение врага в отношении войны.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что, вероятно, Путин и его окружение рассчитывает, что на каком-то этапе войны произойдет крах украинской обороны, и россияне смогут существенно продвинуться вперед. Вполне вероятно, что там действительно на это надеются. Но Украина держится.

Какой будет весенне-летняя наступательная кампания России?

По словам Шарпа, несмотря на это, россияне готовы "играть вдолгую", теряя огромное количество личного состава. Они рассматривают перспективу боевых действий, если не на несколько месяцев, то на 1 – 2 года вперед.

Судя по всему, россияне будут применять один и тот же подход. Сейчас они пытаются накопить определенное количество резервов, которых бросят с целью полностью захватить Донецкую область.

Будут попытки захватить агломерацию Славянск – Краматорск с юго-запада. Также будут пробовать постепенно наступать в лоб в сторону Краматорска и Славянска. Продвигаются они крайне медленно, но не отказываются от собственных планов,

– отметил Шарп.

