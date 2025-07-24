На одной части более 50 тысяч оккупантов: в ВСУ рассказали о боях на Сумском направлении

На Сумском направлении идут активные боевые действия. На одной части оккупанты накопили 50 –60 тысяч военнослужащих.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника пресс-службы 15 мобильного пограничного отряда "Стальной кордон" Ивана Шевцова в эфире "Мы – Украина".

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Что известно о ситуации на Сумском направлении?

Иван Шевцов рассказал, что Сумскую область можно условно разделить на две части, на одной из них идут активные боевые действия, а на другой постоянные обстрелы.

Сумщину надо разделить на две части. Одна часть – там, где сейчас идут активные боевые действия. Это район Хотинской и Юнаковской общин. Именно там враг проводит постоянно свои штурмовые действия,

– рассказал начальник пресс-службы.

Он подчеркнул, что именно на этом направлении враг накопил наибольшее количество личного состава – около 50 – 60 тысяч военных. По словам Шевцова, по другому участку, на государственной границе с Россией, враг штурмовых действий не проводит, но продолжает постоянные обстрелы.