Оккупанты ударили с вертолетов Ка-52 возле Авдеевки и Харьковщины: какая ситуация на фронте
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Идут 125 сутки полномасштабной войны России с Украиной. Захватчики сохраняют высокую интенсивность обстрелов мирных городов и штурмовых действий.
Ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой. Враг не прекращает масштабные обстрелы и боевые действия, но нашим защитникам удается эффективно противодействовать оккупантам и не давать им продвигаться дальше.
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Ситуация на фронте: сводка от Генштаба
Волынское и Полесское направление
Враг наращивает усиление оборонных позиций у границ в Брестской области. Белорусы запланировали военные собрания в Гомельской области, они продлятся с 28 июня по 16 июля. Белорусы могут совершать провокации на украинской границе.
Северское направление
В Курской и Брянской областях враг удерживает три своих батальонных тактических группы. Цель – сковывания сил ВСУ. Также враг продолжает обстрелы пограничных районов.
Харьковское направление
Враг совершил обстрелы многих населенных пунктов и северной части Харькова. У села Явирское он совершил атаку с вертолетов Ка-52. Штурмы у Дементиевки, Довгаловки и Залимана врага не удались.
Донбасс
ВСУ отразили штурм кафиров в направлениях сел Долина и Мазановка. Такая же ситуация у врага со штурмом Спорного. По всей линии столкновения враг совершает обстрелы мирных городов. Неприятель применяет артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию. Возле Авдеевки кафиры нанесли удар звеном вертолетов Ка-52. Попытка россиян выйти на трассу Лисичанск – Бахмут тоже провалились.
Южнобужское направление
Россияне продолжают атаковать мирные населенные пункты ствольной и реактивной артиллерией. Вблизи Потемкиного, Большого Артакового и Александровки россияне нанесли авиаудары.
Черное и Азовское море
Враг держит в акватории два судна-носителя крылатых ракет типа "Калибр". Их суммарный залп составляет 16 ракет.
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