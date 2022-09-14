ВСУ отбили атаки врага возле 8 населенных пунктов и нанесли по позициям россиян 12 ударов

Наши военные продолжают молниеносное контрнаступление. В то же время враг не оставляет попыток хоть где-то атаковать. Рассказываем, возле каких населённых пунктов россияне пытались идти вперед.

Как отмечают в Генштабе, несмотря на контрнаступление ВСУ, оккупанты все равно пытаются захватить Донецкую область. Напомним, что соответствующий приказ отдал сам путин, а выполнить его захватчики должны до 15 сентября, что невозможно.

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Оккупанты пробуют атаковать

За прошедшие сутки зафиксирован ряд попыток атаковать со стороны российских бойцов. Они хотели продвинуться в районах Спорного, Майорска, Отрадовки, Веселой Долины, Водяного, Авдеевки, Безымянного и Новогригорьевки. Но добиться желаемого врагу не удалось.

В то же время наши военные дали оккупантам изрядно понюхать пороха. Они нанесли 12 ударов по местам скопления как живой силы, так и техники захватчиков. Для этого использовали авиацию. А еще подразделениям противовоздушной обороны удалось уничтожить немного авиации оккупантов. Речь идет о самолетах Су-25 и Су-24М, а также вертолетах Ми-8 и БпЛА.

Если мы уже заговорили о потерях врага, они продолжают расти с каждым днем. С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 53 300 российских бойцов.

Потери врага среди техники

На балансе армии врага стало на 2175 танков, 4662 боевых бронированных машин, 1279 артиллерийских систем, 311 РСЗО, 165 средств ПВО и 117 единиц специальной техники меньше.

Кроме того, в металлолом удалось превратить 244 самолета, 213 вертолетов, 904 БпЛА оперативно-тактического уровня, 233 крылатых ракеты, 15 судов, 3469 автомобилей и автоцистерн.

Интересно, что во время контрнаступления в Харьковской области нашим военным удалось еще и собрать неплохие "трофеи". 237 единиц российской техники теперь будут помогать ВСУ уничтожать самих врагов. Интересно, что больше всего из них – боевых машин пехоты. Речь идет о 79 единицах. Кроме того наша армия пополнилась еще 45 танками. Достаточно неплохой улов, который позволит ускорять выбивание захватчиков с наших земель.

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