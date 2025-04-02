Так же было во время обороны Киева: как ВСУ удалось удержать Покровск

Силы обороны Украины смогли удержать Покровск. Этому способствовало то, что оккупанты уперлись в украинские оборонительные сооружения. Также на это повлияло то, что с назначением нового руководителя ОСУВ "Хортица" Михаила Драпатого наши бойцы вбили клин в наступательные ряды врага.

Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, так же было во время обороны Киева.

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"Вместо того, чтобы думать, как штурмовать Покровск, они вынуждены были выбивать этот клин. Это то, что было на Киевщине во время обороны Киева. Они не двигались на Киев, а пытались нас выбить из Мощуна. Мы пытаемся делать это сейчас", – сказал он.

Обратите внимание! Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что на Покровском направлении враг сосредоточивает основные наступательные усилия, однако фактически буксует на месте. Он отметил, что главными задачами Сил обороны остаются содержание рубежей обороны и стабилизация обстановки на угрожающих направлениях. Эту задачу частично удалось выполнить, в частности, по Покровскому направлению.

Ситуация остается сложной

Дмитрий Жмайло отметил, что ситуация очень сложная. Захватчики сейчас проводят накопления. Враг готовил для Покровска большое количество сил, накапливал целую общевойсковую армию, однако понес огромные потери.

Фактически с колес, благодаря нашим военным, в частности, благодаря всей линии дронов "Птицы Мадьяра", "К-2", мы смогли перемолоть в такой наступательный потенциал врага. Поэтому ситуация остается тяжелой. Но то, что говорил Путин, что он в этом году разобьет украинскую армию, то россияне далеки от этой перспективы,

– подчеркнул он.

Что происходит на Покровском направлении: смотрите карту

Крайне важно, чтобы украинская армия накапливала больше людей. Здесь очень важен рекрутинг. Также исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества призвал украинцев не верить российским ИПСО.