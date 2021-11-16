Ситуация на границе Армении и Азербайджана: Ереван говорит о потере контроля и погибших
Источник:Минобороны Армении
Ереван заявил, что потерял контроль над двумя постами на границе после нападения Азербайджана, есть погибшие. В то же время Баку уверяет, что армянские военные сами оставили позиции.
На границе Армении и Азербайджана вспыхнули бои. Армянское оборонное ведомство заявило, что 16 ноября, по состоянию на 16:00 по местному времени ситуация в восточной пограничной зоне продолжает оставаться крайне напряженной.
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Ереван сообщил о потере контроля и погибших
В результате боев, начатых вооруженными силами Азербайджана, армянская сторона имеет потери, детали которых уточняются, поскольку известно о потере двух боевых позиций,
– отметили в Минобороны Армении.
Там добавили, что бои на границе все еще продолжаются, а их интенсивность не уменьшилась.
Азербайджан заверил, что армяне сами отступили
В то же время в азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что отбили атаку армян.
Армянские военнослужащие в страхе оставляют свои позиции, среди личного состава царит паника,
– отметили там.
В Минобороны Азербайджана также сказали, что бойцы вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находятся под прицелом. Их боевая техника выведена из строя.
В Баку также обвинили Ереван в эскалации конфликта на границе.Справка. Локальные бои на границе Армении и Азербайджана возобновились 16 ноября. Из-за этого Ереван обратился за помощью к России.