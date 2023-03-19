Такое заявление сделал глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар. Он подчеркнул, что ситуация остается очень хрупкой.

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Потому что есть места, где наши войска расположены очень близко к китайским, что очень опасно,

– заявил Джайшанкар.

По его словам, отношения между Индией и Китаем не могут вернуться к норме, пока не будет урегулирован пограничный конфликт в соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым им со своим китайским коллегой в сентябре 2020 года.

Глава МИД также отметил, что, несмотря на то, что силы с обеих сторон выведены из многих приграничных районов, ведутся дискуссии по нерешенным вопросам.

Индия начала масштабное перевооружение

Еще 9 декабря 2022 года на спорной гималайской границе Индии и Китая вспыхнули новые столкновения. В результате несколько военнослужащих обоих государств получили ранения. Это был первый конфликт между войсками этих стран после столкновений в 2020 году, приведших тогда к гибели 20 индийских военных и более 45 китайских солдат и ухудшению отношений между Индией и Китаем.

Две крупнейшие страны Азии активно вооружаются и периодически устраивают пограничные стычки. Ранее Индия одобрила закупку:

ракет,

вертолетов,

артиллерийских систем,

комплексов РЭБ.

Общая сумма всего – 8,5 миллиарда долларов. ВМС Индии собираются разместить заказы на приобретение свыше 200 сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, являющихся улучшенным экспортным вариантом российских ракет "Оникс".