Таку заяву зробив глава МЗС Індії Субраманіям Джайшанкар. Він наголосив, що ситуація залишається дуже крихкою.

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Тому що є місця, де наші війська розташовані дуже близько до китайських, що дуже небезпечно,

– заявив Джайшанкар.

За його словами, відносини між Індією та Китаєм не можуть повернутися до норми, доки не буде врегульовано прикордонний конфлікт відповідно до принципової угоди, досягнутою ним зі своїм китайським колегою у вересні 2020 року.

Глава МЗС також зазначив, що, попри те, що сили з обох боків виведені з багатьох прикордонних районів, точаться дискусії з невирішених питань.

Індія почала масштабне переозброєння

Ще 9 грудня 2022 року на спірному гімалайському кордоні Індії та Китаю спалахнули нові зіткнення. Внаслідок них декілька військовослужбовців обох держав отримали поранення. Це був перший конфлікт між військами цих країн після зіткнень у 2020 році, які призвели тоді до загибелі 20 індійських військових і понад 45 китайських солдатів та погіршення відносин між Індією та Китаєм.

Дві найбільші країни Азії активно озброюються і періодично влаштовують прикордонні сутички. Раніше Індія схвалила закупівлю:

ракет,

вертольотів,

артилерійських систем,

комплексів РЕБ.

Загальна сума цього всього – 8,5 мільярда доларів. ВМС Індії збираються розмістити замовлення на придбання понад 200 надзвукових крилатих ракет BrahMos, які є покращеним експортним варіантом російських ракет "Онікс".