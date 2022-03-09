Ситуация на границе с непризнанным Приднестровьем является стабильной и контролируемой, – МВД
Источник:МВД
В МВД сообщили, что ситуация на границе с так называемым Приднестровьем является контролируемой и стабильной. Оккупанты перемещаются вблизи границ, но их мало для нападения.
Украину защищает не армия, а целый народ. Поэтому все старания врагов – напрасны. Об этом заявил Денис Монастырский 9 марта.
Обратите внимание МВД уже издало приказ об обеспечении гражданских лиц оружием, – Монастырский
Ситуация на границе с непризнанным Приднестровьем стабильная и контролируемая. Разведка фиксирует перемещение определенных подразделений, но их количество недостаточно для угрозы нашим границам,
– говорится в сообщении.
"Мы понимаем, что Россия пытается привлечь все боеспособные подразделения, то ли из Беларуси, то ли из так называемого Приднестровья, для того, чтобы побороть украинскую государственность. Но когда воюет не только армия, но и абсолютно весь народ – это сделать невозможно", — отметил глава МВД.
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