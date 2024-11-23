Пока точно неизвестно, сколько продлится такая акция.со стороны польских аграриев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Какая сейчас ситуация на границе с Польшей

По информации польских коллег, блокирование пункта пропуска "Медика" началось около 10 часов. Мы фиксируем, что польская сторона по состоянию на сейчас уже не принимает грузовики, которые направляются из Украины в Польшу,

– говорит спикер ГПСУ.

По его словам, сейчас известно, что в очереди на въезд в Украину на границе находятся около 10 грузовиков, тогда как на момент начала акции между протестующими и польским пунктом пропуска было около 150 грузовиков.

"То есть, фактически, этому количеству грузовиков удастся пересечь границу в сторону Украины, потому что польские коллеги продолжают их оформлять и они прибывают в украинский пункт пропуска", – объясняет он.

Андрей Демченко напомнил, что со стороны Украины в направлении Польши было анонсировано полное блокирование движения грузовиков весом более 3,5 тонн. Пока информации от польской стороны относительно продолжительности подобных протестов не поступало.

"Предварительно анонсировалось, что эта акция будет действовать в течение 48 часов. Однако польская сторона не исключает, что она может быть и более длительной", – замечает он, отмечая, что движение пассажирских автобусов и легковушек осуществляется в обычном режиме, на других пунктах ситуация без изменений.

К слову, по данным Министерства агрополитики, польские фермеры, осуществляя блокирование, не предъявляют претензий к украинским товарам. Их используют для давления на власти Польши, то есть применяют как инструмент.